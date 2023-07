VICENZA – Riconosce la sua bici elettrica rubata: denunciato 43enne vicentino

Durante i controlli dello scorso fine settimana gli Agenti della Squadra “Volanti” hanno individuato e denunciato M.C., 43enne vicentino con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di vario genere e gravità, quali ricettazione, danneggiamento, furto, porto abusivo di armi atte ad offendere, e condannato per indebito utilizzo di carte di credito.

La sera di sabato la Questura ha inviato una pattuglia delle “Volanti” nei pressi del Cimitero Maggiore dove una donna ne chiedeva la presenza in quanto aveva riconosciuto la biciletta elettrica che poco tempo prima era stata rubata al padre: nello specifico, la signora riferiva ai Poliziotti di avere notato un uomo, nel frattempo allontanatosi, che si dirigeva verso una bicicletta elettrica appoggiata al muretto. Ad una più attenta osservazione l’aveva riconosciuta come quella rubata al proprio padre qualche tempo prima e per la quale era stata presentata denuncia di furto.

Grazie alla precisa e tempestiva descrizione del soggetto fornita dalla figlia della vittima, gli Agenti della Squadra “Volanti” erano in grado di intercettare M. C. poco distante dal luogo dell’intervento. Costui, quindi, veniva accompagnato negli Uffici della Questura per procedere alla sua completa identificazione.

Nell’occasione, M.C. riferiva alla Polizia di non essere in grado di giustificare il possesso della bici, e di averla avuta in regalo da una persona di cui non ricordava il nome. Per tali motivi, al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, il soggetto veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.