VICENZA – Referendum: ecco come fare lo scrutatore

Gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Vicenza possono comunicare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di scrutatore durante i referendum abrogativi del 12 giugno compilando entro giovedì 19 maggio il form al link

https://www.comune.vicenza.it/servizi/scrutatori/

ATTENZIONE: apertura delle disponibilità dal giorno 22 aprile al 19 maggio 2022

Per dichiarare la propria disponibilità a svolgere il compito di scrutatore in occasione dei Referendum abrogativi del 12 giugno 2022, i cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Vicenza, devono compilare l’apposito form attivo dal giorno 22 aprile alle ore 23.59 del 19 maggio 2022.

Per la compilazione della dichiarazione di disponibilità è richiesto l’accreditamento con SPID.

Possono dichiarare la propria disponibilità sia i cittadini con un reddito annuo complessivo non superiore a 8.000 euro, che per decisione della Commissione elettorale avranno precedenza nella nomina, sia coloro che hanno un reddito superiore a tale importo e che saranno nominati successivamente agli altri. Al termine la procedura genera un pdf attestante i requisiti dichiarati. Questo documento va scaricato, stampato e conservato per eventuali successivi accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato. Nulla va inviato all’ufficio elettorale.

Come fare

Se non si è già registrati procedere con accreditamento a Spid Collegarsi alla pagina di compilazione della dichiarazione di disponibilità, accedendo con Spid. Nel caso si verifichi un errore di Identificazione e si crede che l‘identificativo (o username) e la password inseriti siano corretti, si consiglia di provare a ripulire la “memoria cache” del browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, ecc…) e riprovare. Procedere con la compilazione della dichiarazione: è obbligatorio l’inserimento di un numero di cellulare o fisso, e la scelta di almeno una delle voci relativa alla situazione reddituale Verificare la correttezza dei dati inseriti Confermare la dichiarazione, solo dopo averla visualizzata e ricevuta sulla mail dichiarata nella registrazione a SPID.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio elettorale:

Tel. 0444221430, 0444221432 e 0444221433, fax 0444221431

Email uffelettorale@comune.vicenza.it