VICENZA – Paura al casello: furgone prende fuoco (video)

IN FIAMME UN FURGONE AL CASELLO DI VICENZA OVEST

Alle 14 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti al casello autostradale di Vicenza Ovest per l’incendio di uno penumatico posteriore del lato sinistro per il probabile blocco delle ganasce dei freni di un furgone. Il conducente del camioncino polacco ha fermato il mezzo qualche centinaio di metri prima del casello. Il primo intervento di spegnimento da parte del personale dell’autostrada con un estintore carrellabile. I vigili del fuoco arrivati con un’autopompa, hanno spento del tutto le fiamme che hanno interessato anche parte della centina del mezzo. Sul posto anche la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo un’ora con la bonifica del mezzo.