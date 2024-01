VICENZA – Parcheggio Verdi: più sicurezza con le guardie giurate

Un’area di sosta videoservegliata, illuminata, rinnovata, smart e sostenibile. Sono i capisaldi del progetto di riqualificazione del parcheggio Verdi, che partirà già da lunedì 22 gennaio innanzitutto con la presenza di due guardie giurate a presidio della zona, ogni giorno dalle 18 alle 24. A presentare la novità, in sala Stucchi, sono stati il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller e il consigliere delegato e direttore centrale di Agsm Aim Smart Solutions Barbara Biondani.

Il progetto dal valore complessivo di 880 mila euro, sviluppato da Agsm Aim Smart Solutions, punta a garantire una maggiore sicurezza per gli utenti che utilizzano il parcheggio rendendolo al contempo anche più accogliente. La riqualificazione prevede quattro interventi: l’implementazione e il potenziamento della vigilanza armata, la manutenzione straordinaria per la risoluzione dei problemi di infiltrazione d’acqua e la sistemazione del terzo piano interrato, l’ammodernamento dei sistemi di sicurezza passivi e strutturale.

«Ringrazio Agsm Aim Smart Solutions – sottolinea il sindaco Giacomo Possamai – per l’investimento sul parcheggio Verdi, stanziato dall’azienda anchea seguito delle interlocuzioni con l’amministrazione degli scorsi mesi. L’idea del progetto è quella di dare alla città un nuovo parcheggio Verdi. Non si tratta quindi solamente di intervenire sul fronte della vigilanza, per quanto il tema della sicurezza sia cruciale, ma di procedere con una riqualificazione complessiva, che riguardi l’intera struttura».

«Il Verdi rappresenta un buco nero della città: un parcheggio con una buona capienza di 400 posti ma sottoutilizzato per i problemi di degrado e sicurezza che lo affliggono da anni – continua l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. Abbiamo chiesto un intervento forte ad Agsm Aim Smart Solutions, che gestisce il parcheggio, con l’obiettivo di rendere lo spazio molto più fruibile e sicuro per i cittadini».

«Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un intensificarsi della problematica degli accessi abusivi, con avventori che non solo violano le norme di utilizzo del parcheggio ma contribuiscono a deteriorarne l’ambiente – spiega Barbara Biondani, consigliere delegato e direttore centrale di Agsm Aim Smart Solutions -. Per arginare e risolvere questa situazione, come gruppo Agsm Aim abbiamo avviato uno studio volto ad una riqualificazione complessiva del parcheggio Verdi, con la duplice volontà di individuare una soluzione di sicurezza completa, atta a garantire il corretto utilizzo del parcheggio e, quindi, la sicurezza degli utenti fruitori autorizzati e l’impegno a renderlo un luogo oltre che più sicuro anche più piacevole ed accogliente. Ilprogetto si articola in quattro fasi: le prime tre si concluderanno entro l’anno in corso, mentre il revamping strutturale contiamo di concluderlo indicativamente entro giugno 2025. L’intenzione è quella di consegnare, entro l’estate del 2025, alla città di Vicenza un “Nuovo Park Verdi”».

Implementazione e potenziamento della vigilanza armata e manutenzione straordinaria

Due guardie giurate saranno presenti stabilmente a presidio del parcheggio. Il servizio sarà effettuato sette giorni su sette dalle 18 alle 24, a partire da lunedì 22 gennaio fino al 31 agosto. Il costo della misura è pari a circa 70 mila euro.

Entro il 30 settembre si realizzeranno gli interventi di manutenzione straordinaria, dal valore di circa 60 mila euro, per la risoluzione dei problemi di infiltrazione d’acqua e la sistemazione del terzo piano interrato.

Ammodernamento dei sistemi di sicurezza passivi e strutturale

Il revamping dei sistemi di sicurezza passivi (circa 250 mila euro) da realizzare entro il 31 agosto prevede l’automazione degli accessi pedonali; la posa di cancelli pedonali sulla rampa e di grate di chiusura della rampa d’accesso al parcheggio in orario notturno; l’installazione del sistema di videosorveglianza con 30 telecamere dotate di intelligenza artificiale; il potenziamento dell’illuminazione con la regolazione dinamica in caso di presenza di persone; l’estensione del segnale telefonico ai piani interrati del parcheggio; l’implementazione dei punti di chiamata di emergenza su tutti i piani con sistema audio segnalazione.

Successivamente si passerà, con circa 500 mila euro, alla riqualificazione complessiva del parcheggio. Gli interventi, in programma entro il 30 giugno dell’anno prossimo, prevedono: la realizzazione di nuova segnaletica verticale ed orizzontale; il rinnovo degli intonaci e la tinteggiatura delle pareti; la ripavimentazione delle scale di accesso; il potenziamento con AI e rinnovo della control room; l’installazione di pannelli informativi ai piani a messaggio variabile; il rinnovo del sistema di automazione per accesso al parcheggio; l’installazione di sistemi per la ricarica veicoli elettrici e in valutazione anche la la possibilità di realizzare murales sulle torrette e sulle pareti.