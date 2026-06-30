Scivolone della Lega sul caso del pizzaiolo di Reggio Emilia: prima parla di “remigrazione”, poi ritira i comunicati

Prima una comunicazione politica dai toni duri sul tema dell’immigrazione, con il riferimento alla “remigrazione”, poi il passo indietro e la rimozione dei contenuti. È scoppiata la polemica attorno alla Lega Salvini Premier dopo il caso del pizzaiolo ucciso a Reggio Emilia, con una gestione comunicativa che ha generato imbarazzo e tensioni politiche.

Nelle ore successive all’episodio di cronaca avvenuto in città, alcuni esponenti locali del partito avevano diffuso note e comunicati in cui il fatto veniva inserito nel dibattito sull’immigrazione, utilizzando anche il termine “remigrazione”, parola ormai al centro di una più ampia controversia politica nazionale.

In particolare, la comunicazione iniziale aveva collegato il caso a un’interpretazione securitaria del fenomeno migratorio, rilanciando una linea dura già adottata da settori del centrodestra. Tuttavia, a distanza di poche ore, i contenuti sono stati rimossi o modificati, evitando ulteriori riferimenti diretti al tema e segnando un evidente cambio di impostazione.

La vicenda ha immediatamente alimentato critiche da parte delle opposizioni, che hanno accusato la Lega di aver strumentalizzato un fatto di cronaca nera per finalità politiche, salvo poi correggere il tiro una volta esplose le polemiche pubbliche.

Il caso si inserisce nel più ampio dibattito sulla “remigrazione”, un termine sempre più utilizzato nel linguaggio politico della destra italiana, ma al centro di forti contestazioni per la sua interpretazione e per le implicazioni sul piano dei diritti e delle politiche migratorie.

Il ritiro dei comunicati è stato letto da diversi osservatori come un segnale di difficoltà nella gestione della comunicazione politica su temi sensibili, soprattutto quando si intrecciano cronaca, sicurezza e immigrazione.

La vicenda resta ora al centro del confronto politico locale e nazionale, con nuove richieste di chiarimento sulle modalità con cui il partito ha affrontato pubblicamente il caso nelle prime ore successive all’accaduto.