VICENZA – Operaio che lavorava su un tetto rimane folgorato: portato in ospedale in gravi condizioni

Poco prima delle 17:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Grande in zona Debba a Vicenza per soccorrere un operaio che era intento a lavorare alla manutenzione di un tetto ed è rimasto folgorato; dopo che la piattaforma su cui si trovava ha toccato i fili della media tensione. I vigili del fuoco dopo il distacco della corrente da parte dei tecnici, hanno provveduto ad eseguire le manovre di emergenza e portare a terra la piattaforma con all’interno l’uomo riverso che rischiava di cadere. L’infortunato, un 54enne, è stato subito soccorso dal personale sanitario del Suem, che l’ha stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto personale dello Spisal e la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 18:30.