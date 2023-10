VICENZA – Novità per la Linea20 Centrobus: capolinea al Mercato Nuovo e frequenza aumentata

Sarà attivo da lunedì 16 ottobre il nuovo percorso della Linea 20 CentroBus, che prevede un cambio di capolinea: il parcheggio di interscambio infatti non sarà più collocato in via Quasimodo, ma in via Mercato Nuovo.

In questo modo la Linea 20 CentroBus continuerà a servire i pendolari provenienti dalle zone ad ovest di Vicenza, ma la maggiore vicinanza al centro consentirà di incrementare la frequenza delle corse, garantendo quindi un servizio ancora migliore.

Con il nuovo percorso, infatti, è previsto il passaggio del bus navetta ogni 10 minuti (anziché 12) nell’orario di punta, ovvero al mattino fino alle 8.50, e ogni 20 minuti (in precedenza erano 24) nel resto della giornata. Come in precedenza, in servizio è attivo dalle 6.50 alle 20.30 dal lunedì al venerdì.

Più in dettaglio, dopo la partenza dal parcheggio di via Mercato Nuovo il nuovo percorso prevede il transito per le vie Cairoli, dei Mille, viale Battaglio Framarin, Mazzini, Porta Santa Croce, corso Fogazzaro e contrà Cantarane, dove viene confermato il capolinea più vicino al centro storico.

Per il ritorno si passerà per piazzale Giusti, via Cattaneo, viale Mazzini, viale Battaglione Framarin e via Legione Antonini, fino al capolinea di via Mercato Nuovo

Rimane confermata anche la formula caratteristica del CentroBus, che prevede il parcheggio gratuito.

SVT ricorda che la tariffa del CentroBus è studiata per rendere particolarmente vantaggioso l’utilizzo del servizio per le famiglie, ma anche per i pendolari che adottano il car sharing: per i passeggeri della stessa auto (fino a 4 persone, escluso l’autista) è previsto infatti un biglietto unico cumulativo al costo di 1,40 euro, andata e ritorno da effettuarsi nella stessa giornata. Sia all’andata che al ritorno, inoltre, i biglietti sono validi 90 minuti, consentendo quindi eventualmente di effettuare anche il cambio con altri autobus per raggiungere la propria destinazione. Il prezzo dell’abbonamento mensile è invece di 15,60 euro.