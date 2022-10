VICENZA – Nomadi: prorogata ordinanza per la zona rossa

È stata firmata questa mattina dal sindaco Francesco Rucco la proroga, fino al 30 aprile 2023, dell’ordinanza che vieta in un’ampia area di Vicenza la permanenza, lo stazionamento e la sosta dei veicoli di una ventina di nuclei familiari di nomadi.

Da aprile a settembre di quest’anno, gli interventi delle pattuglie antidegrado della polizia locale, scattati anche a partire da segnalazioni di cittadini, sono stati complessivamente 43. In 20 casi i controlli sono stati positivi, ovvero gli agenti hanno riscontrato la presenza dei veicoli nella zona rossa.

Gli interventi hanno riguardato via Bedeschi (4 controlli positivi), viale Rodolfi (3), via Salvemini (3), via dell’Edilizia (2), via Divisione Acqui (2), viale Trento (2), strada Padana verso Padova (2), via Ragazzi del ’99 (1) e via Divisione Julia (1).