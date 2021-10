VICENZA – I no vax e no green pass manifestano: nessun disagio per la città (VIDEO)

(nel video i manifestanti a Campo Marzo e i manifestanti CUB davanti a Palazzo Trissino a Vicenza)

Manifestazioni no vax e no green pass anche a Vicenza in mattinata e nel primo pomeriggio, senza alcun incidente e senza disagi per la città. Il gruppo più numeroso di no vax si è radunato all’Esedra di Campo Marzo. Qualche centinaio di persone. Gli slogan erano gli stessi che si vedono in altre manifestazioni (‘libertà vaccinale’, ‘libertà dalle bugie’, ‘no green pass’, ‘no censure’, ‘no coercizione’, etc…). Qualche giornalista è stato preso di mira da insulti (come ci riporta una collega) ma non vi sono stati episodi di intemperanza fisica. A mezzogiorno la manifestazione era finita.

Manifestazione di qualche decina di persone organizzata dal sindacato CUB di Vicenza davanti a Palazzo Trissino, fra cui anche il vicesindaco di Sarego e agente di Polizia Locale di Vicenza, Veronica Dalla Pria. Hanno protestato contro il green pass e il peso economico dei tamponi a carico del dipendente.

Una terza manifestazione si è tenuta nel primo pomeriggio in piazza Matteotti.