VICENZA, FDI LANCIA LA CAMPAGNA PER IL “SÌ”: 27 INCONTRI IN CITTÀ E PROVINCIA

In vista del referendum sulla giustizia, la provincia di Vicenza ospiterà 27 incontri e conferenze dedicati a informare i cittadini e fornire strumenti utili per comprendere le proposte in votazione. La campagna promuove il Sì, con l’obiettivo, come sottolinea Giovine, di rendere la giustizia più “giusta, trasparente e vicina ai cittadini”. Gli eventi si svolgeranno in diverse località del territorio, coinvolgendo amministrazioni, esperti e associazioni, per stimolare un dibattito partecipato e consapevole tra la popolazione.