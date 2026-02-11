STREET TG
11 Febbraio 2026 - 11.36

VICENZA, FDI LANCIA LA CAMPAGNA PER IL “SÌ”: 27 INCONTRI IN CITTÀ E PROVINCIA

Elisa Santucci
In vista del referendum sulla giustizia, la provincia di Vicenza ospiterà 27 incontri e conferenze dedicati a informare i cittadini e fornire strumenti utili per comprendere le proposte in votazione. La campagna promuove il , con l’obiettivo, come sottolinea Giovine, di rendere la giustizia più “giusta, trasparente e vicina ai cittadini”. Gli eventi si svolgeranno in diverse località del territorio, coinvolgendo amministrazioni, esperti e associazioni, per stimolare un dibattito partecipato e consapevole tra la popolazione.

