VICENZA – Far West davanti alla discoteca: maxi rissa fra due gruppi di giovani

La notizia è riportata nell’edizione odierna de ‘Il Giornale di Vicenza’. Una maxi rissa fra giovani è scoppiata alle 4.30 di domenica nelle vicinanze della discoteca Amis di via del Commercio a Vicenza. In base alle prime ricostruzione si sarebbero affrontati due gruppi, uno di magrebini e uno di statunitensi, prima a mani nude e poi con spranghe. La segnalazione alla polizia è arrivata da alcune auto di passaggio. Quando gli agenti sono arrivati in forze sul posto, i giovani si erano già allontanati, ma sono ora in corso indagini per ricostruire quanto accaduto con il vaglio delle immagini di videosorveglianza e non sono esclusi provvedimenti nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Il titolare della discoteca riferisce al giornale che nulla è successo all’interno del locale, provvisto di un folto personale di sicurezza e nemmeno fuori e che la rissa sarebbe avvenuta nelle vicinanze di un altro locale.