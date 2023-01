VICENZA – Fa irruzione in canonica, minaccia e aggredisce il parroco: arrestato 27enne

Sabato 14 gennaio alle ore 14.30 circa, a Vicenza, i carabinieri della Sezione Radiomobile del

dipendente N.O.R hanno arrestato in flagranza di reato per violazione di domicilio

aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, B. G., vicentino ventisettenne, senza fissa

dimora, gravato da precedenti.

Il giovane, alle un paio d’ore prima, in via Medici 91, nonostante il diniego del parroco, dopo aver forzato la porta di ingresso, si è introdotto nei locali dell’edificio adibito a canonica, adiacente la chiesa parrocchiale del “Cuore Immacolato di Maria”.

L’individuo, colto dai militari all’interno dei locali, in evidente stato di alterazione psico-fisica, all’invito a seguirli all’esterno, ha rivolto ripetute minacce nei confronti del parroco e, al fine di sottrarsi al controllo, tentava di dileguarsi spingendo la vittima ed uno dei militari operanti, che si poneva immediatamente al suo inseguimento.

Una volta raggiunto i militari riuscivano ad immobilizzarlo e ad ammanettarlo.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato veniva trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida fissata per questa mattina. Arresto convalidato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.