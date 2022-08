VICENZA – Evade dai domiciliari dopo arresto per rapina: 22enne in carcere

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Le volanti della polizia di Vicenza hanno intercettato in mattinata, in zona San Lazzaro, dopo la sua evasione dagli arresti domiciliari avvenuta due giorni fa un 23enne vicentino, N.R., che è stato associato al carcere di Vicenza in esecuzione della misura disposta dal Giudice del Tribunale di Sorveglianza.

Il giovane, protagonista di una rapina avvenuta lo scorso 14 di agosto all’interno di un supermercato di Vicenza, aveva anche aggredito gli Agenti delle Volanti intervenuti sul luogo a seguito di segnalazione al 113. Era stato quindi tratto in arresto e, al termine della udienza di convalida, posto agli arresti domiciliari.

Ma sin da subito la sua condotta si è rivelata incompatibile con il regime e le prescrizioni della misura disposta dall’autorità giudiziaria. Le continue liti con la madre convivente, le aggressioni al personale delle Volanti intervenute proprio a seguito delle intemperanze del giovane ed, infine, l’evasione, lo scorso 28 di agosto, dal domicilio indicato hanno indotto il Giudice ad aggravare la misura inizialmente applicata ed a disporre il suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Vicenza.

Questa mattina, dopo due giorni di serrate ricerche, l’evaso è stato intercettato e subito tratto in arresto dagli Agenti delle Volanti che hanno così dato esecuzione al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.