VICENZA – Evade dai domiciliari: 29enne portato in carcere

La Polizia di Stato ha arrestato lo scorso 19 aprile N. A., cittadino albanese di 29 anni, per il reato di evasione.

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura, infatti, a seguito di una serrata indagine, scattata immediatamente dopo la notizia dell’evasione, sono riusciti a rintracciare nel Centro storico cittadino N. A., soggetto con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia, per reati di varia natura quali atti persecutori e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. di Vicenza, risultava evaso dal 18 aprile 2021; pertanto, a seguito della emissione del Decreto di aggravamento della misura cautelare, dopo gli atti di polizia giudiziaria è stato immediatamente condotto dagli Agenti della Questura presso la Casa Circondariale di Vicenza.

Nel corso dell’attività N. A. è risultato essere in possesso di regolare Passaporto, rilasciato dalle Autorità del proprio Paese, con cognome diverso, e della disponibilità di una grossa somma di denaro di cui non è stato in grado di giustificarne possesso, la quale pertanto è stata sottoposta a sequestro. Il tutto a dimostrare in concreto la possibilità che costui si potesse dare alla fuga sottraendosi in tal modo alla esecuzione dei provvedimenti emessi a suo carico dalla Autorità Giudiziaria.