VICENZA – Controlli straordinari: arrestato latitante, sconterà 6 anni

Questa mattina, un’ulteriore controllo straordinario del territorio, disposto dal Questore della Provincia di Vicenza, Paolo Sartori, si è conclusa. Le Forze di Polizia si sono concentrate specialmente nelle “aree a rischio” del capoluogo, specie nei pressi di Campo Marzio e del cosiddetto Quadrilatero, oltre che le vie periferiche del centro storico.

Durante i controlli, è stato arrestato un cittadino marocchino, Y.M., abitante a Vicenza e arrestato per un provvedimento del Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Verona, per cui era stato condannato a rapina aggravata, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, false attestazioni sulla propria identità, oltraggio a Pubblico Ufficiale, atti persecutori e lesioni volontarie. La severa condanna, per il nordafricano, ammonta a 5 anni, 9 mesi e 10 giorni.

In totale, sono stati controllati 44 autoveicoli e 114 persone.

Durante l’effettuazione delle Elezioni Politiche e l’afflusso ai seggi da parte dei votanti sono stati intensificati i servizi di vigilanza che si sono conclusi questa mattina e che hanno visto un ulteriore impiego sul territorio di Reparti delle Forze dell’Ordine. Analoghe attività di prevenzione sono state effettuate anche nei restanti Centri della Provincia di Vicenza.

Oltre all’arresto, gli altri provvedimenti sono stati:

Due Avvisi Orali nei confronti di individui gravati da precedenti penali e di Polizia per reati di varia natura, specie contro il patrimonio, contro la persona ovvero per spaccio di sostanze stupefacenti, i quali, a causa dei precedenti a loro carico, denotano una spiccata pericolosità sociale;

3 Fogli di Via obbligatori (dal Comune di Vicenza) nei confronti di soggetti socialmente pericolosi e che, per di più, senza alcun legame con il territorio nel quale sono stati rintracciati. Per questi motivi sono stati diffidati a lasciarlo con obbligo di non farvi rientro per un periodo di tre anni;

3 Decreti di allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e di Polizia. A seguito degli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione, il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ordinando a queste persone di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine;

“In questo fine settimana i controlli straordinari interforze del territorio sono stati orientati soprattutto a garantire il regolare svolgimento delle Elezioni Politiche ed il regolare afflusso ai seggi da parte degli elettori cittadinanza –ha evidenziato il Questore Paolo Sartori al termine delle operazioni –. Il controllo sistematico dei Parchi e delle aree urbane è di fondamentale importanza per monitorare eventuali presenze di soggetti dediti alla commissione di attività criminali, o comunque pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, e dare così una concreta risposta alle esigenze della cittadinanza”.