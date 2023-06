VICENZA – Controlli interforze nei centri commerciali e contro lo spaccio: i provvedimenti del Questore

Si è conclusa nella mattinata odierna una ulteriore fase delle Operazioni di Controllo Straordinario del Territorio disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori in occasione dello scorso fine settimana, così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le attività effettuate nei giorni scorsi si sono concentrate per lo più nelle “aree a rischio” del Capoluogo, anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza di soggetti molesti che assumerebbero spesso comportamenti inurbani ed a volte anche pericolosi per la sicurezza delle persone.

Lo scopo di queste attività operative è quello di contrastare, mantenendo una elevata visibilità della presenza delle Forze di Polizia, quei fenomeni di illegalità che causano una diffusa percezione di “insicurezza” nei cittadini, quali lo spaccio di stupefacenti, i reati contro il patrimonio ed in generale i fenomeni di microcriminalità connessi ai reati di tipo predatorio.

L’intensificazione dei servizi – specie nelle ore pomeridiane e serali – ha consentito di contrastare efficacemente la presenza ingiustificata e, talvolta, illecita di soggetti che, con i loro comportamenti prevaricatori, infastidiscono i residenti ed i passanti, ed arrecano danno ai commercianti della zona. Costoro, intenti a bivaccare sulle panchine, a consumare alcolici ed a disturbare persone ed attività commerciali, sono stati identificati ed allontanati dal Capoluogo con Misure di Prevenzione Personali ed altri provvedimenti analoghi disposti dal Questore.

Pertanto, pattugliamenti e controlli specifici sono stati effettuati in Campo Marzio, quartiere Laghetto, quartiere Ferrovieri, San Pio X°, Riviera Berica, Ponte degli Angeli, Viale SS. Felice e Fortunato, Giardini Salvi ed intutta la zonadelQuadrilatero; durante il pomeriggio di sabato sono stati ispezionati il Centro Commerciale “EMISFERO” ed il Centro Commerciale “PALLADIO”, mentre, nelle ore serali, inoltre, è stato attentamente monitorato il Centro cittadino. Sono stati effettuati, inoltre, 4 Posti di controllo lungo le principali arterie stradali di accesso al Capoluogo.

Nella serata di sabato, il titolare di un ristorante cittadino richiedeva l’intervento della Polizia poiché tre clienti se ne stavano andando senza pagare il conto. Dopo l’intervento della Volante, uno di essi si impegnava a saldare il dovuto nel giorno successivo. Tuttavia, in considerazione dei precedenti a suo carico e dell’evidente stato di ebbrezza in cui si trovava, il soggetto veniva colpito da un Foglio di Via Obbligatorio per un periodo di 3 anni, e sanzionato per ubriachezza molesta.

Alle 4 del mattino di oggi, sempre una pattuglia della Squadra “Volanti” interveniva presso il Teatro Comunale di Viale Mazzini in quanto un 23enne di Bassano del Grappa, con a proprio carico precedenti di varia natura e gravità, aveva manifestato l’intenzione di gettarsi dal tetto che da sul seminterrato. L’immediato intervento della Polizia e dei Sanitari del Pronto Soccorso cittadino ha fatto desistere il giovane dai propri intenti autolesionisti. Dopo essere sato accudito dai medici, veniva condotto presso il locale Ospedale San Bortolo per le cure del caso.

Nel corso delle varie fasi dell’operazione di Polizia – effettuate con l’impiego di uomini e donne appartenenti alla Questura di Vicenza, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale del Capoluogo ed al Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato– sono stati controllati53 autoveicoli e 152 persone, di cui 65 straniere e 36 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività operative, il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti:

4 Fogli di Via Obbligatori (dal Comune di Vicenza) nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi e che, per di più, non hanno alcun legame con il territorio nel quale sono stati rintracciati. Per questi motivi sono stati diffidati a lasciarlo con obbligo di non farvi rientro per un periodo di 3 anni;

3 ORDINI di ALLONTANAMENTO dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini stranieri che durante i controlli sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia. Immediati sono stati gli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura, a seguito dei quali i soggetti sono risultati privi dei requisiti per soggiornare sul Territorio Nazionale. Il Questore ha, pertanto, emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ordinando agli stranieri di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non vi dovessero ottemperare, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine;

4 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia)nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, specie contro il patrimonio, contro la persona ovvero per spaccio di sostanze stupefacenti, i quali, a causa dei precedenti a loro carico, denotano una spiccata pericolosità sociale.