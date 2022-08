Vicenza, controlli antidroga: fermato uno spacciatore e due consumatori

Controlli antidroga a Vicenza in città, con interventi dell’unità Nos della polizia locale, assieme alle pattuglie antidegrado. Una persona è stata denunciata per spaccio, mentre altre due sono state segnalate come consumatori.

Il primo segnalato come consumatore, G.C.J.A., 18 anni, è stato fermato la sera del 22 agosto da una pattuglia antidegrado nell’area verde di via Zara, dove era stata segnalata l’accensione di un fuoco da parte di alcuni ragazzi. Notando il fumo e, insospettiti dal comportamento dei ragazzi, gli agenti hanno proceduto a fare degli accertamenti, trovando il diciottenne in possesso di cinque dosi di stupefacenti, tra marijuana, hashish e cocaina. Accompagnato al distaccamento di Campo Marzo, il giovane è stato sanzionato per aver acceso un fuoco e segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti.

Nel pomeriggio del 23 agosto, invece, sempre all’interno di Campo Marzo, il personale in borghese del Nos ha notato una ragazza, G.G., 26 anni, avvicinarsi ad un giovane, E.G., suo coetaneo, ed eseguire uno scambio sospetto. Intervenuti immediatamente, gli agenti hanno fermato subito la ragazza, che ha consegnato spontaneamente la dose di eroina appena acquistata. Portata al distaccamento di Campo Marzo, è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di sostanza. Nel frattempo, la pattuglia antidegrado ha raggiunto il giovane, ancora nei pressi dell’area verde e risultato poi privo di documenti. Accompagnato anche lui al distaccamento, è stato denunciato per spaccio di stupefacenti.