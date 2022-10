VICENZA – Controlli a tappeto nel weekend: 1 espulso e altri 13 provvedimenti del Questore

Nel corso del fine settimana, in un’ottica di efficace risposta ai bisogni dei cittadini e di costante rispondenza delle attività della Questura alle esigenze che emergono dall’osservazione e controllo del territorio, sono stati disposti con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI una serie di servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione dei reati nelle aree cittadine più sensibili sotto il profilo della criminalità diffusa e dei fenomeni di degrado urbano.

Nell’ambito di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alle attività operative hanno concorso pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Vicenza, con un impiego di circa 30 uomini e donne delle Forze dell’Ordine.

Le operazioni di controllo straordinario del territorio si sono concentrate in alcune specifiche aree del Capoluogo e, in questo contesto, sono stati effettuati anche con 4 Posti di controllo lungo le arterie di comunicazione in ingresso ed in uscita dal Comune di Vicenza. Tali attività concretizzano una efficace modalità operativa per assicurare il monitoraggio di quelle aree urbane segnalate dai cittadini per la presenza di fenomeni di degrado o di illegalità; esse hanno interessatoalcune aree del Centro storico di Vicenza per poi estendersi alla prima periferia, con particolare attenzione alla zona dello Stadio, Viale della Pace, Viale Milano, Viale San Lazzaro, Corso Padova, Mercato Nuovo, Strada Marosticana, Viale SS. Felice e Fortuna Quadrilatero.

Complessivamente, nel corso delle operazioni di Polizia sono state identificate 170 persone, di cui 55 stranieri e 32 con precedenti Penali e/o di Polizia; sono inoltre stati controllati 30 veicoli e 6 Esercizi pubblici.

Al termine delle attività operative, il Questore ha quindi adottato i seguenti Provvedimenti:

3 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio;

1 Espulsione con accompagnamento a C.P.R .. In particolare, durante l'operazione di Polizia, una pattuglia della Squadra Volanti rintracciava il cittadino marocchino B.H., di anni 59. Da un controllo della Banca dati della Polizia è risultato che aveva precedenti per lesioni, resistenza a P.U. e violazione della legge sull'immigrazione e che allo stesso, nel 2020 era stato revocato il permesso di soggiorno in quanto non presentava più i requisiti per esserne titolare. Accompagnato presso gli uffici di Polizia, dopo gli atti di rito veniva accompagnato gli agenti della Questura davano esecuzione all'Ordine del Questore : l'uomo, quindi, veniva trasferito presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino , in attesa di essere imbarcato quanto prima su un volo diretto in Marocco;

6 ORDINI di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di 2 cittadini nigeriani, 2 cittadini tunisini, 1 cittadino della Nuova Guinea ed 1 cittadino marocchino, extracomunitari non in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia ed alcuni con a suo carico precedenti di Polizia. Nei loro confronti il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento dal Territorio Nazionale , con Ordine di lasciare il nostro Paese entro 7 giorni . Qualora non dovessero ottemperare, verranno denunciat1 alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine;

4 Fogli di Via Obbligatori a carico di altrettante persone gravate da precedenti penali e di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza, con divieto di farvi ritorno per i prossimi 3 anni.

“Le iniziative a carattere preventivo e le operazioni di controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine rappresentano una modalità di intervento indispensabile sia per mantenere sotto controllo le fenomenologie delinquenziali maggiormente diffuse, sia assicurare il rispetto delle norme deputate alla tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica– ha ribadito il Questore Sartori al termine dell’operazione –. Questi servizi, infatti, hanno il duplice scopo di evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti pregiudicati e di garantire decoro e sicurezza in quelle aree urbane ove sono state registrate problematiche di questo tipo”.