VICENZA – Condannato per spaccio, i carabinieri lo arrestano e lo trovano con altra erba

Questa notte, a Vicenza, i militari della Sezione Radiomobile del N.O.RM. hanno rintracciato e arrestato Mahamadou Traore, 26 anni, maliano, regolare in Italia, residente in provincia e gravato da precedenti. Il giovane era stato riconosciuto come colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale, entrambi commessi a Bolzano.

La pena è di 2 anni, 8 mesi e 9 giorni. Tuttavia, nella circostanza dell’arresto, Traore è stato trovato con ulteriori sostanze stupefacenti: circa 13 dosi per un totale di 15 grammi di marijuana, venendo ulteriormente denunciato.

Successivamente, è stato portato al carcere di Vicenza.