VICENZA – Chiuso bar semi-abusivo: 5 mila euro di multa al gestore

Bar chiuso e gestore abusivo sanzionato con 5 mila euro di multa: si è conclusa così un’operazione congiunta della Polizia di Stato – Questura di Vicenza e dell’ufficio comunale Suap scattata nei giorni scorsi in un locale di viale Ferrarin.

Il provvedimento, firmato dal direttore del servizio Suap – edilizia privata, turismo e manifestazioni, è stato notificato ieri, giovedì 21 luglio, a A.U. 57 anni, a cui è stato fatto divieto di proseguire nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in quanto privo delle autorizzazioni comunali.

In occasione di un sopralluogo eseguito lunedì 18 luglio scorso, alle 16, gli agenti della sezione Volanti della Questura di Vicenza hanno accertato la presenza di due avventori all’interno del locale, intenti ad utilizzare due apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro. Gli agenti hanno constatato anche che il registratore di cassa era acceso e funzionante ed emetteva scontrini con l’intestazione del locale.

A seguito di accertamenti presso il servizio Suap del Comune, è stato riscontrato che l’attività commerciale era priva delle prescritte autorizzazioni: la segnalazione certificata di inizio attività presentata da U.A., a seguito di un contratto di affitto di ramo d’azienda, era stata annullata per carenza di riscontro in quanto nei locali indicati non risultava aperta alcuna attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico cui subentrare.

“Ancora una volta la sinergia tra Questura e Comune, questa volta in particolare gli uffici dell’assessorato alle attività produttive – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore Silvio Giovine -, porta alla luce, stoppandola, una situazione di illegalità a tutela della sicurezza dei clienti e nel rispetto di chi opera correttamente”.