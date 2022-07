VICENZA – Bambino rischia annegamento in piscina: è grave

Un bimbo di 4 anni che si trovava ieri in piscina agli impianti di viale Ferrarin a Vicenza con la zia ha rischiato di annegare e si trova ora in gravi condizioni in terapia intensiva al San Bortolo. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. Su quanto accaduto sta indagando la polizia.

Secondo una prima ricostruzione, è stato accompagnato alle 18.30 nelle vasche per bambini dove il piccolo si sarebbe buttato per poi non riemergere. Chiamati i bagnini, è stato preso e portato a bordo piscina. Era incosciente e non respirava. Sul posto è stato chiamato il Suem ed i sanitari hanno iniziato le manovre per rianimarlo facendolo respirare e ripristinando il battito. Stabilizzato, è stato portato al San Bortolo.