VICENZA – Arrestato 34enne condannato: aveva aggredito e picchiato militare USA

Nella giornata di ieri gli Agenti della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato il cittadino italiano pregiudicato T. C., anni 34, residente in città.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, era ricercato dallo scorso 19 Dicembre allorché la Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Venezia aveva emesso a suo carico un Ordine di Carcerazione per l’espiazione della pena della reclusione per 4 anni conseguente ad una Sentenza di Condanna divenuta definitiva.

La condanna era stata emessa in quanto ritenuto colpevole dei reati di rapina e lesioni per fatti avvenuti nell’ottobre del 2018, allorché T. C. aveva aggredito e percosso un Militare Statunitense all’esterno del locale “Ca di Dennis”, ora chiuso.

Dopo le formalità di Polizia Giudiziaria, T. C. è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena.