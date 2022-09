VICENZA – Arrestato 21enne che entra in due appartamenti e poi aggredisce i poliziotti, ieri era stato fermato su un’auto rubata

Nella mattinata di ieri, in Via Manara, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura sono intervenuti in una abitazione nella quale la proprietaria aveva segnalato la presenza di uno sconosciuto che si era introdotto furtivamente. Una analoga segnalazione alla Centrale Operativa della Questura era pervenuta poco prima da parte di un altro cittadino, anch’esso abitante in zona.

I poliziotti, giunti sul luogo dell’intervento, hanno individuato e fermato subito il responsabile della violazione di domicilio, un giovane ventunenne incensurato, tale L. D., originario della provincia di Potenza, che già nella precedente nottata era stato deferito in stato di libertà dagli Agenti della Stradale di Vicenza che lo avevano trovato alla guida di una vettura risultata rubata a Portogruaro.

Il giovane – che non ha saputo dare spiegazioni per il suo comportamento – ha iniziato subito a dare in escandescenze, insultando gli Agenti delle “Volanti” ed opponendo una violenta resistenza ai loro tentavi di ricondurlo alla calma. Una volta accertata la possibilità di ricondurlo alla ragione, i poliziotti si sono visti costretti ad immobilizzarlo, ammanettarlo ed a dichiararlo in arresto per violenza, lesioni, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per violazione di domicilio.

Entrambi i proprietari degli appartamenti in cui si era poco prima introdotto hanno sporto formale denuncia presso gli Uffici della Questura.