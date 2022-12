VICENZA – Annullata festa di Capodanno in Piazza dei Signori: il Comitato ordine e sicurezza vuole varchi e vigilanza

L’amministrazione comunale si vede costretta con rammarico ad annullare la festa di Capodanno Vicenza Magika prevista in piazza dei Signori il 31 dicembre e organizzata in collaborazione con Confcommercio Vicenza e la società Vgest secondo un format già sperimentato nelle edizioni pre Covid del 2018 e del 2019.



Dopo le osservazioni, indicazioni e prescrizioni formulate dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo il 20 dicembre, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 21 dicembre, diversamente da quanto stabilito per le edizioni del 2018 e 2019, ha ribadito la necessità di creare varchi di accesso alla piazza, escludendo la possibilità di accesso libero, seppur monitorato dal personale di vigilanza.



Tutto ciò comporterebbe maggiori costi ed oneri, tali per cui amministrazione e organizzatori, dopo adeguata riflessione e analisi della situazione, hanno convenuto di rinunciare all’organizzazione dell’evento.

Anche un eventuale spostamento della manifestazione in altro luogo della città è stato ritenuto non percorribile.