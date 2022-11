VICENZA – Ai domiciliari ma gira in bicicletta: arrestato 29enne

Martedì 15 novembre 2022, alle ore 16.00, a Vicenza, in via Dian, i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R, hanno arrestato in flagranza di reato per evasione, un cittadino

algerino, ventottenne, residente in città, regolare in Italia, gravato da precedenti.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva sorpreso alla

guida di una bicicletta nell’atto di rientrare a casa, da dove in precedenza si era allontanato

senza giustificato motivo.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la camera di

sicurezza della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore (VI), in attesa dell’udienza di

convalida in programma per la giornata di oggi, come disposto dalla competente Autorità

Giudiziaria