VICENZA – Aggredisce medico, infermiera e addetto sicurezza al Pronto Soccorso: denunciato ed espulso pluripregiudicato marocchino

A seguito dei gravi fatti avvenuti questa notte al Pronto Soccorso, il Questore della Provincia di Vicenza ha emesso a carico di un 62enne pluripregiudicato di nazionalità marocchina un ORDINE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE ed il suo immediato trasferimento al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria (Roma)

La scorsa notte, all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale cittadino “San Bortolo”, gli agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti a seguito di una aggressione ad opera di un cittadino marocchino nei confronti di un medico e di un’operatrice sanitaria, nonché di un addetto alla vigilanza.

In base a quanto è stato possibile appurare dagli Agenti, l’uomo si sarebbe scagliato con violenza nei confronti del Personale Sanitario al momento di esser sottoposto alla visita medica.

Da lì aveva inizio una violenta aggressione che provocava all’operatrice sanitaria lesioni al braccio giudicate guaribili con una prognosi di 5 giorni.

Quindi, anche l’addetto alla sicurezza, intervenuto in difesa della vittima, con l’intento di interrompere la violenta aggressione, veniva a sua volta colpito rimanendo anch’egli contuso nel corso della colluttazione.

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per essersi reso responsabile di reati di varia natura e gravità, quali resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni, danneggiamento e ricettazione, è stato subito dopo condotto negli Uffici di Viale Mazzini per la predisposizione degli atti di Polizia Giudiziaria.

Valutata la gravità della situazione, nei suoi confronti la Polizia ha proceduto con la denuncia alla Procura della Repubblica per lesioni personali aggravate ed all’applicazione della sanzione amministrativa di 1000 euro per aver creato turbativa alle normali attività sanitarie.

Infine, in considerazione del suo profilo criminale e dei gravissimi fatti avvenuti la scorsa notte, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ne ha disposto l’immediato allontanamento dal Territorio Nazionale con contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. Ponte Galeria (Roma).

“I fatti che si sono verificati ieri notte al Pronto Soccorso sono di una gravità inaccettabile, ed hanno costretto Polizia e Sanitari ad operare in situazione di pericolo – ha tenuto a sottolineare il Questore di Vicenza Paolo Sartori –. Anche in questo caso l’immediato intervento degli Agenti della Polizia di Stato è stato provvidenziale per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Per questi motivi, al di là degli aspetti penali e di carattere amministrativo, ho disposto l’immediato allontanamento di questo soggetto dal territorio nazionale.