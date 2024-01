VICENZA – 37enne di Arzignano non vuole lasciare albergo e fa versi di animali ai poliziotti: convinta ad andarsene

Momenti di concitazione in un albergo di viale Camisano a Vicenza dove una donna di 37 anni, residente ad Arzignano, si è rifiutata di abbandonare la struttura dopo avervi passato la notte di Capodanno.

La donna, che aveva portato due animali domestici in albergo, descritta da alcuni testimoni come ‘vestita con abbigliamento eccessivo e trash’ e dai modi piuttosto spiacevoli, ha messo in difficoltà la proprietà dell’albergo, che intendeva pulire e preparare la stanza per gli ospiti successivi, rifiutandosi di andarsene.

Sul posto è stata chiamata la Polizia e gli agenti l’hanno convinta a lasciare l’albergo non senza qualche difficoltà. La donna rispondeva con frasi sconnesse e versi di animali (belando, abbaiando o miagolando). Secondo la nota della polizia ‘gli agenti di Polizia si sono resi conto come la signora non fosse una persona molesta e che il suo atteggiamento potesse essere interpretato come una semplice goliardata tanto che alle fine del surreale colloquio la donna ha lasciato l’albergo per tornare a casa propria’.