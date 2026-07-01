Comunità energetica rinnovabile, in arrivo i primi pannelli fotovoltaici

VICENZA, 1 LUGLIO – Il Comune di Vicenza ha ottenuto un contributo europeo di 25.185,15 euro per l’installazione dei primi pannelli fotovoltaici nella Comunità energetica rinnovabile (Cer) “Fondazione energia solidale ETS”, costituita dalla Diocesi di Vicenza e alla quale ad ottobre dello scorso anno ha aderito l’amministrazione, in qualità di socio partecipante.Un percorso, quello della costituzione della Cer per il Comune di Vicenza, iniziato con la partecipazione al “Bando regionale per la creazione e lo sviluppo delle nuove comunità di energia rinnovabile”, finanziato nell’ambito del Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 – Azione 2.2.1 (Dgr n.1568/2023) per un importo pari a 30.000 euro e assegnato nei primi mesi del 2025.«Il contributo ottenuto per i pannelli fotovoltaici rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso verso la transizione ecologica e premia la lungimiranza e l’impegno con cui stiamo progettando il futuro di Vicenza. Si tratta del primo passo importante per dare concretezza alla nostra Cer (Comunità energetica rinnovabile) – commenta Sara Baldinato, assessore alle politiche energetiche – un progetto con cui, insieme alla Diocesi Vicentina, abbiamo deciso di intraprendere un percorso condiviso nell’ottica di dare risposte concrete alla problematica della povertà energetica, ma anche con l’obiettivo di rendere migliori i nostri quartieri e le nostre comunità grazie agli incentivi che deriveranno dalla Cer. Ricevere questo finanziamento regionale ci dà la spinta decisiva per installare i primi pannelli fotovoltaici e consolidare questa rete. Sarà anche con il supporto dei cittadini e attraverso la partecipazione attiva di tutti che daremo vera vita e vitalità a questa comunità energetica. La bellezza della Cer sta proprio nella sua concretezza: l’energia pulita prodotta dal sole sui nostri tetti viene condivisa direttamente tra cittadini, famiglie e piccole imprese del territorio. Significa fare del bene all’ambiente abbattendo le emissioni, ma significa soprattutto creare un modello di solidarietà e di supporto sociale per il nostro territorio. Questo passo dimostra chiaramente che siamo sulla strada giusta».Nel dettaglio, il progetto presentato dal Comune al “Bando per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile inseriti in una Comunità Energetica (PR Veneto FESR 2021-2027 – Azione 2.2.1 – Dgr n. 758/2025) è risultato tra le 13 proposte ammesse al contributo.«Il bando sostiene investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. All’erogazione del contributo potevano partecipare le comunità energetiche rinnovabili già costituite e l’agevolazione concessa è pari al 40% della spesa ammissibile: al contributo europeo di 25 mila euro dovrà infatti essere aggiunta una quota di circa 50 mila euro di risorse comunali. Questo intervento va a sommarsi a tanti altri progetti seguiti dal settore Lavori Pubblici per l’efficientamento energetico degli edifici comunali. Il prossimo passo sarà la redazione del progetto esecutivo che dovrà avvenire entro i prossimi sei mesi».