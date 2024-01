Vicentino violento al Centro Giotto di Padova. Tenta di colpire poliziotti con un martello: arresto e Daspo Willy

Un vicentino di 34 anni, residente in provincia, è stato arrestato stamane poco prima delle 8 dalla Polizia di Padova vicino al Centro Giotto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, ha molestato i clienti di un megastore del centro commerciale, creando un senso di degrado di fronte ai negozi e mostrando poca collaborazione con i vigilanti che lo hanno invitato ad allontanarsi. Molto agitato ha tentato di aggredire gli agenti con un martello che aveva occultato dietro la schiena, ma è stato fortunatamente neutralizzato ed arrestato prima che la situazione degenerasse. Dopo gli accertamenti di rito, è stato formalmente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Il questore di Padova ha disposto il foglio di via obbligatorio con effetto immediato per 4 anni e il divieto di accesso ai pubblici esercizi, il cosiddetto Daspo Willy, per la durata di 3 anni, per tutti i locali di Padova e della provincia.