Vicentino – Dimentica portafoglio sul bancone del bar: pensionato ‘manolesta’ se lo prende e viene denunciato, restituiti soldi e documenti

Ha lasciato il portafoglio incustodito sul bancone di un bar e, pochi istanti dopo, si è ritrovato senza denaro e documenti. La vicenda, avvenuta a Romano d’Ezzelino, si è però conclusa con il recupero dell’intera refurtiva grazie all’intervento dei Carabinieri.

Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Romano d’Ezzelino hanno denunciato un pensionato residente a Pove del Grappa per l’ipotesi di reato di furto con destrezza.

L’indagine è scattata in seguito a quanto accaduto nella mattinata del 29 maggio all’interno di un bar situato lungo via Roma. Vittima del furto un uomo di 77 anni residente a Romano d’Ezzelino, che aveva momentaneamente lasciato il proprio portafoglio sul bancone del locale. All’interno custodiva documenti personali e 100 euro in contanti.

Le tempestive attività investigative svolte dai Carabinieri hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico del presunto autore del gesto. L’uomo è stato quindi convocato in caserma a Romano d’Ezzelino per fornire spiegazioni sull’accaduto.

Messo di fronte agli elementi raccolti dagli investigatori, il pensionato avrebbe ammesso le proprie responsabilità, consegnando ai militari l’intera somma di 100 euro sottratta. Ha inoltre indicato il luogo dove aveva abbandonato il portafoglio, ovvero la cassetta esterna di un ufficio postale.

I Carabinieri hanno così recuperato anche il portafoglio e i documenti, restituendo tutto al legittimo proprietario e chiudendo positivamente la vicenda.

Come previsto dalla normativa, si ricorda che la responsabilità della persona sottoposta a indagine potrà essere accertata in via definitiva soltanto con un’eventuale sentenza irrevocabile di condanna.