Vi.Abilità: nel 2022 12 milioni investiti in asfaltature nel Vicentino

12 milioni di investimenti per strade e ponti: questo il resoconto di quanto speso fino a questo momento nel 2022 dalla società Vi.Abilità nel territorio della provincia. Si parla di una superficie di oltre 330 mila chilometri quadrati di lavori che vanno da Nord a Sud, da Est a Ovest, per un totale di 48 chilometri di asfaltatura. Di seguito, la nota stampa della società.

Altro capitolo riguarda i lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la Strada Provinciale 73 Campesana Valvecchia, all’altezza del km 10+100 nel comune di Valbrenta (350mila € di investimento eseguiti tra settembre 2021 e aprile 2022). E ancora un importante intervento è stato completato lo scorso maggio 2022 sul rifacimento del ponte sul fiume Guà lungo la Montorsina in territorio di Montecchio Maggiore per 1.600.000 euro.

1.075.000 euro di lavori sono stati terminati lo scorso aprile nel viadotto S. Agata tra i comuni di Piovene Rocchette e Cogollo del Cengio. Ancora lavori anche per rifare i guard rail sono invece tutt’ora in corso sulle strade SP 69 Lusianese, SP 72 Fratellanza ed SP 94 Vitarolo per un totale di 700mila euro, con previsione di consegna il prossimo dicembre.

Importanti gli interventi per la sicurezza dei ponti con il rifacimento dei giunti (480mila euro), i cui lavori sono in fase di consegna e che interesseranno il ponte sul fiume Brendola nel comune omonimo (SP 12), quattro ponti e sovrappassi in territorio di Lonigo sulla SP 17 Almisano ed il ponte sul torrente Leogra a Marano Vicentino.

In comune di Valdastico, lungo la Strada provinciale 64 dei Fiorentini, è stata completata lo scorso agosto una barriera paramassi a protezione della strada (€ 189.000), mentre lavori straordinari di asfaltatura sono in fase di avvio a Montegalda, Longare e Noventa Vicentina lungo le strade provinciali 20, 27 e 247 per 190.000 euro. Alla voce frane e dissesti, Vi.Abilità ha dedicato interventi a Peschiera dei Muzzi a Sovizzo, al

Passo Zovo a Valdagno ed a Recoaro Mille per 370mila euro complessivi avviati e che verranno realizzati entro fine anno. 400mila euro invece sono nel fondo per il rifacimento della segnaletica orizzontale, 470mila per la manutenzione del verde e lo sfalcio dell’erba, 230mila per pulizia e spazzamento delle strade.

Capitolo a parte Vi.Abilità ha riservato all’importante lavoro di rifacimento dell’impianto di illuminazione del tunnel Schio-Valdagno, terminato lo scorso febbraio e che ha comportato un investimento di 2.310.000 euro. L’intervento ha comportato l’installazione nelle due gallerie del traforo e di Valle Miara di ben n. 1008 nuovi apparecchi a LED che, oltre a garantire una vita utile cinque volte maggiore delle precedenti lampade al sodio, hanno anche consentito una riduzione dei consumi dell’ordine del 30% e questo ha permesso a Vi.Abilità di limitare in modo significativo l’incremento dei costi energetici dovuti al forte rialzo dei prezzi registrato nel corso dell’anno (+ 248%).

Per quanto riguarda le progettazioni esecutive in corso, va ricordato che Vi.Abilità prevede di approvare entro fine anno ed appaltare ad inizio del 2023 sia il fondo per le asfaltature (€ 4.929.000) che il dissesto lungo la SP 246 in località Staro (€ 500.000); inoltre € 2.550.000 per l’allargamento di tratti vari nella strada del Costo in territorio di Roana, € 4.400.000 per la ricostruzione del ponte della Secula a Longare, € 150.000 per la manutenzione del ponte lungo la Marosticana a Sandrigo, € 249.000 di strumentazione e monitoraggi nei due ponti dei Granatieri e dell’Astico a Breganze, € 1.400.000 saranno inseriti in un fondo per le manutenzioni ed adeguamenti dei dispositivi di ritenuta, € 310.000 per la manutenzione dei ponticelli di Sossano, Arsiero e Lastebasse, infine € 318.000 serviranno per la demolizione e ricostruzione di velette dei sovrappassi della SP 349 VAR a Thiene.

“Un imponente lavoro di risposta equilibrata e puntuale alle esigenze del territorio” – ha commentato la Presidente, Magda Dellai – “frutto del monitoraggio attento del nostro management e di un CdA collaborativo e propositivo”.

“Il lavoro della Presidente Magda Dellai, del suo Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e di tutto lo staff di Vi.Abilità è la dimostrazione di come anche aziende pubbliche possano produrre risultati importanti con ritmi e risultati che vanno riconosciuti ed apprezzati” – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Francesco Rucco -.