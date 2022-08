Ventenne senza patente danneggia la balaustra di Monte Berico

Questa notte, intorno alle 24, la polizia locale di Vicenza è dovuta intervenire in piazzale della Vittoria, a Monte Berico, dove una ventenne di Treviso, messasi alla guida della Golf di un amico senza patente, ha abbattuto sei colonnine della balaustra. Ora, oltre alla multa, la ragazza dovrà accollarsi anche i costi del restauro.

La ragazza, senza patente, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di aver girato la chiave lasciata inserita dall’amico proprietario del veicolo parcheggiato sul piazzale, e di non essere riuscita a governarne la partenza, andando a sbattere contro la balaustra in prossimità della discesa che porta al ristorante. L’impatto ha provocato l’abbattimento di sei colonnine, cadute nel prato sottostante.

Per la giovane è scattata una sanzione complessiva di 5.184 euro, per guida senza patente, per non aver mantenuto il controllo del veicolo e per danneggiamento. Dovrà inoltre accollarsi i costi del restauro.

Sanzionato anche il proprietario del veicolo, un trentaduenne, con 397 euro per incauto affidamento del mezzo.

Questa mattina personale di Amcps ha messo in sicurezza l’area in attesa del restauro della balaustra.