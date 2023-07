VENEZIA – Guerra ai borseggiatori: la polizia in borghese ne ferma 9

Per evitare che i borseggiatori diventino un marchio caratteristico veneziano, le forze dell’ordine potenziano i controlli. Poliziotti in borghese ne hanno intercettati 9 nella giornata di ieri (due uomini e sette donne). Sul campo agenti delle volanti, del commissariato San Marco e della divisione anticrimine.

Si tratta di persone senza titolo di viaggio, né residenza, la cui presenza non aveva giustificazione nelle zone di grande passaggio

I provvedimenti presi sono: 3 fogli di via obbligatori, per due di loro il divieto di transitare in centro storico