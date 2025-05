Veneto – Violenza choc: 40enne massacrata di botte per aver resistito a uno scippo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Violenza choc nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio a Ponzano Veneto. Una donna di 40 anni è stata brutalmente aggredita in strada dopo aver cercato di opporsi a un tentativo di scippo.

La vittima, che si trovava in bicicletta, è stata affiancata da due uomini a bordo di uno scooter, con il volto coperto dai caschi. I malviventi hanno tentato di strapparle la borsa, ma la donna ha resistito. La reazione ha scatenato la furia dei due aggressori, che l’hanno colpita ripetutamente, lasciandola ferita sull’asfalto.

Il fatto ha scosso profondamente la comunità. Il sindaco di Ponzano Veneto Antonello Baseggio ha espresso tutta la sua indignazione con un duro sfogo sui social: «Vigliacchi, vi auguro ogni male».

La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere della zona per risalire all’identità degli aggressori. Indagini in corso.