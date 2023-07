VENETO – Violento scontro auto-scooter: 46enne muore sul colpo, denunciato 21enne per omicidio stradale

Incidente mortale a Grezzana in provincia di Verona ieri sera alle 23.30. Un 46enne del posto, che transitava in sella alla propria Vespa lungo la Provinciale 14 si è scontrato con una Renault Megane alla cui guida vi era uno studente senegalese di 21 anni. Sul posto i sanitari del Suem 118 ma sono stati inutili i tentativi di rianimare il 46enne. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Il giovane senegalese è stato denunciato per omicidio stradale per non aver dato la precedenza alla moto, immettendosi sulla strada principale da una via laterale.

