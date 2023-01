VENETO – Violento frontale: quattro feriti fra cui un minorenne

Alle 9:40, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale 50 bis/var “del Grappa e del Passo Rolle” al km5+850 ad Arsiè per un incidente frontale tra due auto: quattro feriti tra cui un minore. A scontrarsi una Renault Clio con a bordo una famiglia composta da madre, padre e figlio e una Bmw 320 ibrid guidata da una persona di origine straniera. I pompieri arrivati dal distaccamento di Feltre hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato le operazioni del personale sanitario del Suem. Tutti e quattro i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico (la strada è rimasta bloccata durante i soccorsi) ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 11.30.