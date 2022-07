VENETO – Vasto incendio a Bibione, fiamme altissime (video): chiuse alcune zone

Aggiornamento dei vigili del fuoco (ore 16.50) – Dalle 14:45, i vigili del fuoco stanno operando per incendio di un campo di mais a San Michele al Tagliamento nei pressi della pineta di Bibione. Le squadre arrivate da Portogruaro e a seguire da Latisana, Lignano, Mestre, Udine, Padova, Rovigo e Vicenza con 2 autopompe, 6 autobotti tra cui due autocisterne chilolitriche, 3 moduli antincendio boschivo, 25 operatori con l’apporto anche dell’elicottero Drago 71, stanno operando per limitare i danni della pineta. Sul posto squadre dell’antincendio boschivo della regione Veneto. Richiesto l’utilizzo dei Canadair.

La notizia

Un vasto incendio è divampato, attorno alle 14.30, in una zona boschiva e periferica di Bibione (Venezia), non lontano dal Faro. Il Comune di San Michele al Tagliamento ha diffuso sui social il seguente messaggio: “Causa incendio boschivo attualmente in corso nella zona est di Bibione, per motivi precauzionali è stato chiuso al pubblico il Faro di Bibione ed è stato sospeso il collegamento via barca “X River” tra Bibione e Lignano”.

Le fiamme stanno interessando un’area caratterizzata principalmente da sterpaglia.



Il fumo si è tuttavia alzato altissimo nel cielo ed è visibile non solo dall’intera località balneare veneta – coi villeggianti che seguono le fasi dello spegnimento dalla spiaggia -, ma anche da Caorle e da Lignano Sabbiadoro (Udine).

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Portogruaro, ma stanno accorrendo anche i colleghi di Latisana, Lignano e Mestre.

Non ci sarebbero persone coinvolte, ma i soccorritori hanno interdetto l’area e stanno verificando che non ci siano escursionisti. (ANSA).

Le colonne di fumo che si sono levate altissime dall’ incendio di Bibione (Venezia) sono visibili perfino dalla città e dal golfo di Trieste, che in linea d’aria dista alcune decine di chilometri.

Grazie all’aria tersa, favorita da una leggera brezza, però, dalla parte alta della città non si vede il litorale della Bassa Friulana ma una densa e alta colonna di fumo all’orizzonte.



Inoltre, a Lignano Sabbiadoro (Udine) sono decine le segnalazioni di aria pesante, odore acre e puzza di bruciato che sta interessando le abitazioni e gli alberghi. Negli ultimi minuti, complice forse una diversa direzione del vento, nella località balneare friulana la sensazione sgradevole sta diminuendo anche se sono migliaia le persone – anche nelle altre città turistiche del litorale – che stanno seguendo, dalla spiaggia, le fasi dello spegnimento del rogo in cui sono impegnate decine di Vigili del fuoco di Veneto e Friuli Venezia Giulia. (ANSA).