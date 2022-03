VENETO – Valanga nel Gruppo di San Sebastiano: un ferito

Ha fortunatamente riportato solo un probabile trauma alla caviglia lo scialpinista coinvolto da una valanga sul Vant de le Forzele, nel Gruppo del San Sebastiano. C.M., 48 anni, di Sovramonte (BL), stava scendendo con amici – più a monte un altro gruppo di sciatori – quando è avvenuto il distacco che lo ha trascinato per diverse decine di metri. Lo sciatore, che è sempre restato in superficie, è stato subito raggiunto dai compagni che hanno lanciato l’allarme attorno alle 13 di ieri. Individuato il punto in cui si trovava, sul versante nord della Gardesana, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sbarcato con il verricello tecnico di elisoccorso, unità cinofila da valanga e medico. L’uomo, con un sospetto trauma al piede, è poi stato issato a bordo per essere trasportato all’ospedale di Belluno.