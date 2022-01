VENETO – Va alla sala slot, ma il Green Pass non è suo: denunciato

L’altra sera, in tarda serata, a Villorba, durante il controllo delle normative anti Covid-19, i carabinieri di Treviso hanno denunciato, all’interno di una sala slot, un cittadino di 20 anni di Povegliano per sostituzione di persona. Il giovane infatti era stato trovato in possesso di un green pass non suo e l’aveva utilizzato per entrare nel locale.