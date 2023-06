VENETO – Va a fuoco un camion: autista ferito (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco di Padova questa mattina intorno alle 9 per l’incendio di un camion alimentato a gasolio, in via Peagnola, ad Este (PD): lievemente ferito il conducente.

Sul posto la squadra del distaccamento di Este che ha spento le fiamme utilizzando il liquido schiumogeno e ripristinato la sicurezza nell’area, il conducente uscito autonomamente dal mezzo è rimasto lievemente ustionato.

A provocare l’incendio lo schiacciamento del serbatoio del mezzo, dopo una brusca frenata e lo spostamento in avanti del carico, con la fuoriuscita incontrollata del gasolio su parti calde del mezzo che era in marcia