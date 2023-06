VENETO – Uomo colto da crisi cardiaca: salvato dai vigili del fuoco

MESTRE, UN UOMO IN ARRESTO CARDIACO DEFIBRILLATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Un uomo caduto a terra, privo di coscienza in arresto cardiaco, è stato rianimato e defibrillato dai vigili del fuoco, che si trovavano per un altro intervento nelle vicinanze di Via Colombo a Mestre. È accaduto, giovedì alle 13:00, quando la squadra di pima partenza stava intervenendo con i colleghi dell’autoscala in via Canevea per aprire una porta, quando l’attenzione del personale è stata attirata da un passante che ha riferito dell’uomo a terra. I vigili del fuoco si sono subito portati sul posto, hanno dato l’allarme al Suem e iniziato nell’immediatezza le operazioni di primo soccorso sanitario rianimando l’uomo che era in arresto cardiaco per poi defibrillarlo. Il paziente che ha ripreso i parametri vitali subito dopo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale.