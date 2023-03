VENETO – Un pezzo di muratura piomba sull’auto: ferita una ragazzina (FOTO)

Poco dopo le 14:00, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Marghera a Padova per il distacco di un pezzo di muratura del vecchio stadio Appiani in fase di demolizione che ha colpito una vettura in transito: ferita una ragazzina a bordo del mezzo con la mamma. L’auto stava percorrendo Via Marghera direzione Via Sanmicheli quando transitando di fianco al cantiere un pezzo di cemento della gradinata è arrivato in strada, sfondando il parabrezza dell’auto. I vigili del fuoco intervenuti sul posto con il personale di prima partenza il funzionario di guardia e il comandante Cristiano Cusin, hanno eseguito un primo sopralluogo, mentre la ragazzina è stata assistita dal personale sanitario del Suem e poi trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto la polizia locale e lo Spisal per ricostruire la dinamica dell’incidente.