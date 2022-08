VENETO – Un fulmine colpisce la casa e brucia il quadro elettrico: muore per esalazioni noto medico, gravissima la moglie

Tragedia nella notte a Salce, nel bellunese, dove un fulmine si è abbattuto sulla villa abitata dalla famiglia Arrigoni: il noto medico odontoiatra Gianbattista è morto, mentre la moglie Paola è ricoverata in gravi condizioni.

È la tragica conseguenza del forte temporale che si è scatenato durante la notte: il fulmine ha bruciato il quadro elettrico dell’abitazione. Arrigoni, seguito dalla moglie, si è alzato dal letto per controllare cosa fosse successo. Ma, complici anche i problemi di deambulazione dovuti all’età, è stato investito in pieno dalle esalazioni di monossido di carbonio, non riuscendo a fuggire in tempo.

A dare l’allarme, questa mattina verso le 8, un vicino di casa, che aveva appuntamento con i coniugi Arrigoni per dei lavori da fare in casa. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco dalla vicina caserma, gli agenti della questura e i sanitari del Suem 118. Morto anche il cane della coppia.