VENETO – Un altro anziano si ferisce raccogliendo funghi: interviene il Soccorso Alpino

Attorno alle 13.30 il Soccorso alpino di Feltre è stato attivato per un cercatore di funghi ruzzolato per alcuni metri nei boschi in località Moline, la richiesta arrivata da una persona che si trovava con lui. Risaliti alla posizione, una squadra ha raggiunto il luogo dell’incidente, all’altezza del terzo tornante della strada che porta a Zorzoi. Sul posto anche l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che è stato guidato dai segnali del chiamante uscito dalla vegetazione in un tratto visibile. Sbarcati con un verricello nelle vicinanze, medico e tecnico di elisoccorso hanno raggiunto l’infortunato, un 71enne di Villa del Conte (PD), che aveva riportato un sospetto trauma cranico e alla colonna. Prestate le prime cure, l’infortunato è stato imbarellato e trasportato dai soccorritori una trentina di metri, per arrivare in un luogo aperto e permettere più agevolmente il recupero, avvenuto con 50 metri di verricello. Il fungaiolo è stato trasportato all’ospedale di Belluno.