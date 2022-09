VENETO – Uccide la moglie a coltellate: uomo arrestato

Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di coltello a Spinea, nel Veneziano. L’omicida è stato arrestato dai Carabinieri e si trova attualmente in caserma. L’uomo è Alexandru Dimitrova di 35 anni e la moglie è Lilia Patranel.

L’omicidio sarebbe avvenuto in via Mantegna in zona Graspo D’Uva a mezzanotte al primo piano di un condominio di 8 appartamenti. Solo alle 5 il 35enne avrebbe dato l’allarme alle forze dell’ordine alle 5 di mattina.

Ancora pochi dettagli sull’accaduto ma pare che abbia agito per gelosia. Gli agenti della scientifica stanno eseguendo i rilievi del caso. La coppia ha un figlio piccolo. Pare che l’uomo in passato abbia già avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie e che i vicini avessero segnalato continui litigi.