VENETO – Travolta da un’auto davanti all’ospedale: muore 69enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Tragico incidente, ieri pomeriggio, intorno alle 18, di fronte all’ospedale di Montebelluna: una donna, Maria Comin, 69 anni, residente nel comune, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada. Inutile il tentativo del Suem di salvarla ricoverandola. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi. L’automobilista si è fermato immediatamente. A quanto sembra, l’auto arrivava dal centro, diretta verso Posmon. Il guidatore non avrebbe visto la donna, che a suo dire non era sulle strisce.