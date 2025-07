Veneto – Tragico scontro tra moto e trattore: perde la vita un 45enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo via Ca’ Brusae, provinciale Orcone, a San Martino di Lupari. Un motociclista di 45 anni, residente a Campo San Martino, si è scontrato violentemente con un trattore. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, compreso l’elisoccorso, per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del Suem 118, che hanno effettuato i rilievi e prestato i primi soccorsi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, con l’ipotesi di velocità e manovre azzardate al vaglio degli inquirenti. La viabilità nella zona ha subito rallentamenti e chiusure temporanee per consentire le operazioni di soccorso e le indagini. La comunità locale è profondamente scossa da questa nuova tragedia sulle strade della provincia di Padova.