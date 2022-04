VENETO – Tragico incidente: ragazza 22enne si schianta con la Mini contro un camion e muore

Tragico incidente stamane sulla provinciale 667 (via Cadore) a Caerano San Marco (Treviso). Una ragazza di 22 anni, Chiara Lando di Vidor, è morta dopo essersi schiantata contro un camion mentre guidava la sua Mini. L’autista del camion, che trasportava rifiuti, è rimasto ferito, in maniera non grave. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro il mezzo pesante che per l’impatto si è ribaltato sull’auto finita fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la circolazione è rimasta bloccata per tre ore. Rilievi eseguiti dalla Polizia Locale di Castelfranco Veneto.