VENETO – Tentano il furto in azienda vitivinicola ma vengono bloccati dal proprietario: denunciati

Nel pomeriggio di lunedì, due persone, un uomo e una donna, di 23 e 22 anni, sono stati denunciati per tentato furto aggravato per aver tentato di rubare nell’azienda agricola vitivinicola “Gastaldi Gabriele” in via Motte, a Candiana. I due sono stati bloccati dall’agricoltore stesso, prontamente intervenuto quando ha visto i giovani cercare di scavalcare il cancello.

Arrivati durante la pausa pranzo, i due hanno trovato il cancello chiuso ma hanno comunque scavalcato; mentre l’uomo faceva il “palo”, la complice è entrata nella zona di vendita delle bottiglie, facendo però scattare l’allarme. Il proprietario di casa è quindi sceso e l’ha bloccata, chiamando i carabinieri. Il complice ha provato a dileguarsi tornando alla sua auto, ma i militari sono arrivati immediatamente, per poi prendere in consegna la complice, portarla in caserma e denunciarla.