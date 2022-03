Veneto, sorpresi a fare uno scambio di mano: arrestato spacciatore

Nel pomeriggio di venerdì 25 febbraio infatti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia dei carabinieri di San Bonifacio hanno tratto in arresto in flagranza di reato uno straniero di origine marocchina, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato arrestato durante un routinario servizio di controllo, notando uno scambio sospetto con un’altra persona. Lo spacciatore ha provato a darsi alla fuga, ma è stato prontamente raggiunto; il secondo invece, indicato come un abituale consumatore di droga, è stato identificato e sanzionato amministrativamente. La perquisizione ha fatto poi emergere 20 grammi di hashish in possesso dell’uomo, già suddivisi, e 300 euro fruttati dall’attività illecita.

Processato la mattina dopo per la direttissima, è stato condannato ad otto mesi con la condizionale.